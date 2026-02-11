واشنطن تحذف اعترافًا بالإبادة الأرمنية لتفادي توتر مع أنقرة

حذف البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، منشورًا نُشر على حساب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على منصة "إكس"، تضمن وصف أحداث عام 1915 بحق الأرمن بأنها "إبادة جماعية"، مؤكدًا لاحقًا أن المنشور "نُشر بالخطأ" ولا يعكس تغييرًا في السياسة الأمريكية.

وجاء المنشور بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها فانس إلى أرمينيا، هي الأولى من نوعها لنائب رئيس أمريكي إلى البلاد. وخلال الزيارة، وضع فانس وزوجته إكليلًا من الزهور عند النصب التذكاري لضحايا الأحداث في العاصمة يريفان. وكان النص الذي حُذف قد أشار إلى "تكريم ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية عام 1915".

وقال مستشار لنائب الرئيس، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المنشور أُدرج من قبل فريق إداري لا يرافق الوفد الرسمي، مشيرًا إلى أن الحساب يُستخدم أساسًا لنشر مواد توثّق أنشطة نائب الرئيس. وخلال تصريحاته العلنية في أرمينيا، لم يستخدم فانس مصطلح "إبادة جماعية"، واكتفى بالقول إن ما حدث "مأساة مروّعة وقعت قبل أكثر من قرن". وأكد البيت الأبيض أنه "لا يوجد تغيير في السياسة في هذه المرحلة".

خلفية سياسية حساسة

تُعتبر مسألة توصيف أحداث عام 1915 نقطة خلاف دبلوماسي مع تركيا، الحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي ترفض استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، رغم إقرارها بسقوط أعداد كبيرة من الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى. وتختلف أنقرة أيضًا مع التقديرات التي تشير إلى مقتل نحو 1.5 مليون أرمني.

وكان الكونغرس الأمريكي والرئيس السابق جو بايدن قد اعترفا رسميًا بالإبادة الجماعية الأرمنية، في حين تجنّب الرئيس دونالد ترامب استخدام هذا المصطلح خلال فترة رئاسته.

انتقادات وزيارة إقليمية

وأثار حذف المنشور انتقادات من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي ومن منظمات أرمنية في الولايات المتحدة، اعتبروا الخطوة تراجعًا غير مبرر.

وتزامنت الزيارة مع توقيع اتفاق بين فانس ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد يمهّد لتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى تحركات أمريكية لتعزيز الشراكات في منطقة القوقاز، بما في ذلك اتفاق شراكة استراتيجية وُقّع لاحقًا مع أذربيجان، في إطار جهود دعم الاستقرار الإقليمي وتوسيع النفوذ الأمريكي في المنطقة.