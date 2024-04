السعودية تؤكد حرصها على سيادة الصومال على كامل أراضيها

أعلنت السعودية حرصها على وحدة الصومال بعد مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و "إقليم أرض الصومال"، مشددة على حرصها على سيادة الصومال على كامل أراضيها.

وشدد بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للمملكة، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بحسن الجوار وتجنيب المنطقة التوتر والنزاعات.

كذلك رحب البيان بما تحقق من إصلاحات لإعادة الاستقرار للأقاليم الصومالية، والإشادة بما حققته القوات الصومالية ضد التنظيمات المسلحة، والتأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستكمال مهمة القضاء على التطرف، والترحيب بقرار مجلس الأمن برفع حظر السلاح عن الصومال.

