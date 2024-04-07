السعودية تؤكد حرصها على سيادة الصومال على كامل أراضيها

أعلنت السعودية حرصها على وحدة الصومال بعد مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و "إقليم أرض الصومال"، مشددة على حرصها على سيادة الصومال على كامل أراضيها.

وشدد بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للمملكة، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بحسن الجوار وتجنيب المنطقة التوتر والنزاعات.

كذلك رحب البيان بما تحقق من إصلاحات لإعادة الاستقرار للأقاليم الصومالية، والإشادة بما حققته القوات الصومالية ضد التنظيمات المسلحة، والتأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستكمال مهمة القضاء على التطرف، والترحيب بقرار مجلس الأمن برفع حظر السلاح عن الصومال.

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وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وأكدا سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني القائم حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في منع جرائم التهريب ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتبادل المعلومات في هذا الشأن لتحييد خطر الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.

كما أكدا عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وتبادل الخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).