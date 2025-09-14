سبب التقليصات في رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة - المخاوف من دول أوروبا

قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: سبب تقليص عدد الركاب على رحلة "كناف تسيون" لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة هو القيود المتعلقة بالوقود. وينبع ذلك من الحاجة إلى إطالة مسار الرحلة، بسبب التخوف من عدم إمكانية المرور في بعض الأجواء التابعة لدول في أوروبا.

كما ذُكر, بسبب تمديد مسار الرحلة ستحتاج الطائرة إلى المزيد من الوقود، وبسبب هذا القيد - ستضطر إلى تقليل وزن الركاب والمعدات.

في الأسبوع الماضي، وبشكل مفاجئ، أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بشكل مفاجئ أن الصحفيين وبعض أفراد مرافقة نتنياهو لن يسافروا معه على طائرة "كناف تسِيون" في طريقه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاء في بيان المكتب: "نظرًا لترتيبات فنية تتعلق بالجلوس والأمن، تقرر تقليص عدد المسافرين في الرحلة القادمة، بما في ذلك الصحفيين وبعض أفراد المرافقة."

الآن يتبين أن سبب التقليص هو إطالة مسار الرحلة. الإطالة نابعة من الخشية من أن بعض الدول في أوروبا لن تسمح لطائرة نتنياهو بالمرور في مجالها الجوي - بسبب الوضع السياسي، الحرب في غزة، وأيضًا تفسير قانوني يفيد بأن الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية في لاهاي غير ملزمة بالسماح بالمرور لمن قُدِّم ضده لائحة اتهام. ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض التعليق.