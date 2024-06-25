خطة مستشاري ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تشمل إنذارًا لكييف وتحذيرًا لموسكو| تقرير

كشفت وكالة رويترز اليوم (الثلاثاء) عن خطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وضعها اثنان من مستشاري دونالد ترامب الرئيسيين، الميجور جنرال كيث كيلوج وفريد ​​فليتز، لتطبيقها في حال فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. تتضمن الخطة توجيه إنذار نهائي لأوكرانيا: لن تستمر إمدادات الأسلحة الأمريكية إلا إذا دخل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مفاوضات لإنهاء الصراع. في المقابل، ستحذر الولايات المتحدة موسكو من أن رفض التفاوض سيؤدي إلى زيادة حجم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

تستند الخطة إلى وقف إطلاق النار بناءً على خطوط المعركة في الوقت الفعلي خلال محادثات السلام. عرض كيلوج وفليتز استراتيجيتهما على ترامب، الذي استجاب بشكل إيجابي، حيث قال فليتز: "أنا لا أدعي أنه وافق على الخطة أو وافق على كل كلمة، لكننا كنا سعداء بتلقي التعليقات التي تلقيناها". ومع ذلك، أكد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشونغ، أن البيانات الرسمية يجب أن تصدر من ترامب أو الأعضاء المصرح لهم من موظفيه.

ستمثل الخطة تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تواجه معارضة من الحلفاء الأوروبيين وداخل الحزب الجمهوري. من جهته، أكد الكرملين أن أي خطة سلام تقترحها إدارة ترامب المستقبلية يجب أن تعكس الواقع على الأرض. وصرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، لرويترز بأن "قيمة أي خطة تكمن في الفروق الدقيقة ومراعاة الوضع الفعلي على الأرض".