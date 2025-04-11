وسط مساع لمواجهة مشتركة للرسوم الجمركية لترامب: قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو المقبل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مشاركتهما في القمة المقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينج، في أواخر شهر يوليو/تموز المقبل، في خطوة تُظهر رغبة بروكسل في تحسين العلاقات مع بكين، وسط التصعيد الجمركي الذي تقوده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أفادت به صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ويمثل هذا خرقاً للبروتوكول الدبلوماسي، إذ إن آخر قمة بين الجانبين عُقدت بالفعل في الصين، وكان يُفترض أن تكون القمة المقبلة في أوروبا، ما يشير إلى حرص الاتحاد الأوروبي على مناقشة قضايا التجارة، وفق "بلومبرغ".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مشاركتهما في القمة المقررة في بكين.

وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن الصين والاتحاد الأوروبي أطلقا مفاوضات تهدف إلى إنهاء الرسوم المفروضة من التكتل على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين. تأتي هذه التحركات وسط ارتباك عالمي واسع في التعامل مع ما يسميه ترمب "الرسوم المتبادلة"، التي علّق تنفيذها هذا الأسبوع لمدة 90 يوماً، بعد أن هوت الأسواق المالية.

وتدهورت العلاقات بين أوروبا والصين منذ الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في مطلع عام 2022، حيث أعربت بروكسل عن انزعاجها من دعم بكين الدبلوماسي لموسكو، وتعزيزها للعلاقات التجارية معها، رغم تأكيد الصين المتكرر على رغبتها في إيجاد حل سلمي للنزاع.