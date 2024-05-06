"تصويت غير مسبوق" : الأمم المتحدة ستصوت على منح السلطة الفلسطينية حقوقا متساوية في الأمم المتحدة

من المتوقع إجراء تصويت غير مسبوق في الهيئة العامة للأمم المتحدة لمنح حقوق للسلطة الفسطينية، والتي سيجعلها الى دولة عضو بحكم الأمر الواقع بدون أن تحصل على هذه المكانة رسميا. يوجد حاليا للفلسطينيين مكانة دولة مراقب ، والمحاولة للحصول على الحقوق الكاملة مثل أي دولة عضو في الأمم المتحدة يأتي بعد فشل التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقا للعملية المتبعة في الأمم المتحدة، التصويت في الهيئة العامة للأمم المتحدة لضم عضو يجري بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن، وكما ذكرنا، فشل الفلسطينيون بعد الفيتو الأمريكي، وبالتالي لم تحصل السلطة الفلسطينية على الاعتراف بها كدولة.

ووفقا لموقع N12 تعمل إسرائيل والولايات المتحدة لمنع العملية لمنح الحقوق للفلسطينيين، والذي في حال لم يتوقف، سيحصل الفلسطينيون على أغلبية كبيرة، بالإضافة لذلك في حال حصل الفلسطينيون على حقوق كاملة، بأن تكون مكانتهم في الأمم المتحدة عمليا كدولة عضو في الأمم المتحدة بدون أن يتم الإطلاق على السلطة "دولة عضو في الأمم المتحدة"، سيضطر الأمريكيون بوقف تمويلهم للأمم المتحدة وذلك بسبب قانون أمريكي يقر بأن اعتراف مؤسسات الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يمكن أن يؤدي الى وقف التمويل الأمريكي الدولي.

وبموجب نص الاقتراح، الدول في الأمم المتحدة ستمنح "دولة فلسطين" حقوقا تضمن مشاركة كاملة وفعالة في نشاط الهيئة العامة، المؤتمرات الدولية من قبل الأمم المتحدة أو المؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة بمكانية مساوية مع باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.