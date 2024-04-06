يائير لابيد يتوجه إلى واشنطن لمناقشات سياسية رفيعة المستوى

زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، يغادر الليلة إلى واشنطن في زيارة تهدف إلى مناقشة عدة قضايا إستراتيجية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان. هذه الزيارة، الأولى من نوعها منذ تولي حكومة بينيت-لابيد، تمثل فتح البيت الأبيض أبوابه مجددًا أمام رئيس المعارضة الإسرائيلية.

i24NEWS

خلال وجوده في العاصمة الأمريكية، سيجتمع لابيد أيضًا بأعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. هذه الاجتماعات تسلط الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة جهود إعادة المختطفين ومسائل تتعلق بالحدود الشمالية.

تأتي زيارة لابيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن توترًا، على خلفية الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. كما تأتي بعد زيارة وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى استمرار الحوار الثنائي بين البلدين رغم الخلافات.

هذه الزيارة تعكس الأهمية التي توليها القيادة الإسرائيلية للعلاقات مع الولايات المتحدة، وتسعى لإعادة تأكيد الالتزامات المشتركة تجاه الأمن الإقليمي والسلام.