غريتا تونبرغ بعد ترحيلها ووصولها باريس :"إسرائيل اختطفتنا من المياه الدولية"

وصلت الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ إلى باريس اليوم (الثلاثاء)، بعد طردها من إسرائيل إثر مشاركتها في أسطول الحرية المتجه إلى غزة. وفي مؤتمر صحفي عقب وصولها، أدلت ثونبرغ بسلسلة من التصريحات اللاذعة ضد إسرائيل والدول الغربية، متهمةً إياها بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية المستمرة" و"اختطافها" هي وأصدقائها.

قالت ثونبرغ: "إسرائيل ترتكب مجزرة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأوروبا صامتة، متعاونة بذلك مع هذه الجرائم. الاعتراف بدولة فلسطينية هو الحد الأدنى".

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وبحسب قولها، اختُطف النشطاء من المياه الدولية وأُجبروا على الذهاب إلى إسرائيل. ووصفت محاولة التسلل إلى غزة بأنها "مهمة إنسانية ضرورية"، تهدف إلى إيصال المساعدات إلى السكان والتعبير عن التضامن: "أحضرنا ما استطعنا، لأن السفينة السابقة قُصفت. كانت مهمة لإخبار الفلسطينيين: نحن نراكم ولسنا مستعدين لقبول ما يحدث".

وبخصوص تجربتها في إسرائيل، أضافت: "لقد عزلت، ولم نتمكن من الوصول إلى محامين. لكن ما مررت به لا يُقارن بما يمر به الفلسطينيون. سنواصل النضال - هذا وعدنا لهم".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية ذكرت أن ثونبرغ وقّعت تنازلاً عن حقها في جلسة استماع قبل ترحيلها، وسافرت إلى السويد عبر باريس على متن طائرة تابعة لشركة العال. في الوقت نفسه، نُقل نشطاء آخرون كانوا محتجزين معها إلى جلسات استماع، ولم يوافق بعضهم بعد على مغادرة إسرائيل طواعية.