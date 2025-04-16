كشف i24NEWS: إسرائيل تنجح بتأجيل الإجراء في محكمة العدل الدولية نصف عام

بسبب سلسلة اعتراضات إسرائيلية بشأن الخروج عن القواعد في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم (الأربعاء) أنه سيتم تأجيل الإجراءات لمدة ستة أشهر على الأقل.

وعلى ضوء ذلك، سيتعين على إسرائيل الرد على أدلة جنوب أفريقيا بحلول 12 يناير/كانون الثاني 2026 بدلاً من يوليو/تموز 2025. وكما أفدنا، كان ينبغي على جنوب أفريقيا تقديم أدلتها في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول 2024، ولكن بسبب ادعاءات إسرائيل بتجاوز جنوب إفريقيا اللوائح والإجراءات، فلن تقدم جنوب أفريقيا أدلتها إلا غدًا، منتصف أبريل/نيسان 2025.

وقال دبلوماسيان غربيان لـi24NEWS إن جنوب أفريقيا حاولت تقديم أدلة "من جانب واحد"، أي أدلة على ارتكاب دولة إسرائيل إبادة جماعية دون السماح لإسرائيل بالاطلاع على هذه الأدلة. وقضت المحكمة بأنه لا يجوز إخفاء هوية الشهود أو الأدلة عن الدولة المدعى عليها.

ويجدر التأكيد على أن هذه دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية (ICJ) وليس في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، حيث ينتظر صدور قرار بشأن استئناف إسرائيل حول إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.