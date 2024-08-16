الصحة العالمية ترصد وجود حالة إصابة بسلالة فيروس جدري القردة في السويد، والاتحاد الأوروبي يرفع مستوى التأهب

ذكرت مديرة هيئة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن "أوروبا ستشهد مزيداً من الإصابات الوافدة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن خطر استمرار انتقال المرض يظل منخفضاً". وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة عالمياً، وهو أعلى مستوى تأهب بالمنظمة، وذلك عقب امتداد تفشي المرض من الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.

ورفع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الجمعة، درجة التأهب من جدري القردة، وذلك بعد يوم من تأكيد مسؤولي الصحة العالمية وجود حالة إصابة بسلالة جديدة من الفيروس في السويد، وهي أول إصابة خارج إفريقيا"

وقد يؤدي المرض إلى الوفاة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة. ويسبب المرض أعراضاً أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثوراً في الجسد. وتتفشى سلالتان في الكونغو في الوقت الحالي، وهما السلالة الوافدة من الفيروس، (كليد آي)، ومتحور جديد يُسمى (كليد آي.بي).

ورفع المركز الأوروبي، الجمعة، تقييمه لمستوى خطورة جدري القردة من "منخفض" إلى "معتدل" لوجود حالات إصابة في التكتل على فترات متباعدة، وطلب من الدول الحفاظ على أعلى مستويات التوعية بين المسافرين الزائرين من مناطق ظهر فيها المرض.وقالت باميلا ريندي فاجنر مديرة المركز "بسبب الصلات الوثيقة بين أوروبا وإفريقيا، لا بد أن نكون مستعدين لمزيد من حالات الإصابة الوافدة (بالسلالة) كليد آي".

وأكدت باكستان أيضاً، الجمعة، وجود حالة إصابة بفيروس جدري القردة لدى شخص عائد من الإمارات، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت الإصابة بالمتحور الجديد أم بالسلالة المتفشية عالمياً منذ 2022.وقالت مارجريت هاريس المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية خلال اتصال مع صحافيين، الجمعة، إنها تتوقع ظهور مزيد من حالات الإصابة خارج إفريقيا قريباً، وذلك أيضاً نتيجة لتشديد مراقبة التفشي.

لكن منظمة الصحة العالمية نصحت بعدم فرض أي قيود على السفر لوقف تفشي الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها سجلت أكثر من 14 ألف إصابة و524 حالة وفاة في إفريقيا خلال العام الجاري 2024، وهو ما يتجاوز بالفعل أرقام العام الماضي.

وحتى الآن، سجلت أكثر من 96% من جميع حالات الإصابة والوفيات في دولة واحدة هي الكونغو، ويساور العلماء قلقاً، إزاء انتشار سلالة جديدة من المرض هناك، ربما يمكنها أن تنتشر بسهولة أكبر بين الناس.

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