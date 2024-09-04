تقرير: الولايات المتحدة حذرت بريطانيا من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ضجة تعليق بريطانيا تراخيص الأسلحة لإسرائيل: ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، صباح اليوم (الأربعاء)، أن مسؤولين أمريكيين دحضوا الادعاءات الواردة في المملكة، وأشاروا إلى أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بشأن انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية. كما أفادت التقارير أن الولايات المتحدة ترفض السير على خطى المملكة المتحدة، وتعليق بعض تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل.

وحذرت لندن من القيام بهذه الخطوة، خشية أن تؤدي إلى الإضرار بمحاولات التوسط لوقف إطلاق النار". كما أفادت الأنباء أن عدة وزراء بريطانيين انتقدوا الإعلان ووصفوها بأنها محاولة "لإرضاء جميع الأطراف" وفي النهاية "تزعج الجميع".

وقال وزير آخر إنه يجب على بريطانيا أن تدرس تصدير الأسلحة لدول مثل المملكة العربية السعودية، وحذر: "وإلا سيبدو الأمر وكأننا نختار دولة واحدة وهي يهودية".

ويشار إلى أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي رفض ادعاءات بوريس جونسون الذي انتقد القرار وقال إن بريطانيا "تتخلى عن إسرائيل". وأشار هيلي إلى أن "الحكومة يجب أن تتصرف وفق سيادة القانون والغرض من القرار ليس إرضاء أحد الطرفين".

مع ذلك، أعرب وزراء آخرون عن مخاوفهم للصحيفة. وأشاروا إلى أن "محاولة إرضاء جميع الأطراف أزعجت الجميع". وأوضح وزير آخر: "إن توقيت الإعلان، بعد انتشال جثامين ستة مختطفين قتلوا في أسر حماس، أدى إلى تفاقم الشعور بالألم لدى الجالية اليهودية'". وأضاف مصدر في الحكومة البريطانية نقلا عن الصحيفة أنه "كان هناك استعداد لنشر الإعلان عن القيود في وقت سابق، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا التحرك بشأن هذه القضية".