إسرائيل ستصادر السفن الأجنبية الخمسين في أسطول صمود

قدمت النيابة العامة اليوم (الإثنين) إلى المحكمة المركزية في حيفا طلبًا لمصادرة 50 سفينة أجنبية شاركت في أسطول "صمود"، وحاولت كسر الحصار البحري على غزة. ويدعي الطلب الإسرائيلي أن عددًا غير قليل من هذه السفن كانت مملوكة لحماس.

الطلب الذي قدمته نيابة منطقة حيفا يستند إلى القانون الدولي، الذي يمنح الدول الحق في احتجاز السفن التي تحاول خرق الحصار البحري، ويمنح المحكمة صلاحية الأمر بمصادرتها.

أسطول "صمود" تم توقيفه كما هو معلوم في المياه الإقليمية لإسرائيل في يوم الغفران الأخير، وذلك استمراراً لأساطيل سابقة وصلت وتم توقيفها. وتدعي إسرائيل أن الزوارق التي شاركت "كانت جزءاً من أسطول استثنائي في ظروفه وغير مسبوق في جوهره، ومن خلال التحدي العملياتي المتعمد الذي وُجه لسلاح البحرية، وأيضاً بمشاركة تنظيم حماس بشكل كبير في تنفيذه".

تدّعي إسرائيل أن "حماس عملت على تمويل الأسطول، وتنسيق بين المنظمات الدولية المختلفة، وشراء السفن، وكل ذلك في محاولة لإخفاء تورطها في الأسطول".

حسب ادعاء الدولة، فإن تورط حماس المباشر، بما في ذلك تمويل وشراء سفن (عن طريق شركة وهمية يملكها ناشط في منظمة PCPA التي أسستها حماس)، يدل على دوافع أمنية خطيرة تتطلب رد قانوني حازم. مصادرة السفن مطلوبة أيضًا من أجل نقل رسالة ردع صارمة للعناصر التي تسعى للعمل ضد دولة إسرائيل، خلافًا للقانون.

ويشير الطلب إلى أنه في هذه الأيام ترد معلومات موثوقة بشأن نية تنظيم أسطول بحري جديد متعدد المشاركين، حيث يعمل منظمو الأسطول على البحث والتزود بسفن إضافية.