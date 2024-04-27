الإمارات تتعاون مع وكالة أمريكية لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر

في خطوة تعكس التزامها بالتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (ANERA)، إلى إرسال شحنة مساعدات غذائية تزن 400 طن من قبرص إلى غزة. هذه الشحنة تعد الأولى من نوعها التي تُرسل بحراً إلى القطاع منذ الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي أدت إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي (WCK).

السفينة، التي أطلق عليها اسم "جينيفر"، انطلقت من ميناء لارنكا في قبرص في تمام الساعة 9 صباحاً يوم السبت، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء أشدود في إسرائيل بعد رحلة تستغرق ما بين 25 إلى 30 ساعة. من هناك، ستخضع المساعدات لتدقيق أمني إسرائيلي قبل أن يتم تحميلها على شاحنات تتجه جنوباً إلى معبر كرم أبو سالم، حيث ستدخل غزة.

مهند إيتام، رئيس فريق الاستجابة للطوارئ في ANERA بالضفة الغربية، أكد أن الهدف من هذه الشحنة هو تقديم مساعدات منقذة للحياة للمتضررين في غزة، وخصوصًا بعد التوقف المؤقت لعمليات WCK البحرية عقب الغارات الإسرائيلية.

وصرح مسؤول إماراتي لشبكة CNN أن الإمارات تواصل استكشاف كافة السبل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتعظيم إيصال المساعدات إلى القطاع بكل الطرق الممكنة، سواء بحراً، أو جواً، أو براً. هذه الجهود تعكس روح التعاون الدولي والالتزام بالمعايير الإنسانية لدعم الشعوب المتضررة في مناطق النزاع.