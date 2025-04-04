ترامب "أعتقد أننا سنحلها"|| نتنياهو سيجتمع مع ترامب قريبا

يقدر المحيطون بنتياهو أن الزيارة إلى البيت الأبيض لن تتم قبل عيد الفصح • وقام بزيارة بزيارة إلى بودابست الواقعة على نهر الدانوب

i24NEWS
i24NEWS
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نتنياهو وأوربان بالقرب من نهر الدانوب
نتنياهو وأوربان بالقرب من نهر الدانوبNadav Elimelech/ i24NEWS

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الليلة الماضية (الخميس) أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل. "لقد تحدثت معه اليوم، سيأتي لزيارتنا في المستقبل القريب، وسنتحدث عن إسرائيل وما يحدث - أعتقد أننا سنحلها".

وفي وقت سابق اليوم تحدث الزعيمان هاتفيا. وطلب نتنياهو الحديث عن فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية أعلن عنها ترامب هذا الأسبوع. فأجاب الرئيس: "دعونا نلتقي ونتحدث عن ذلك". ومهما كان الأمر، فإن المحيطين برئيس الحكومة الإسرائيلية يقدرون أن الزيارة إلى واشنطن لن تتم قبل عيد الفصح.

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في غضون ذلك، يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية حاليا العاصمة الهنغارية بودابست، حيث التقى برئيس الحكومة فيكتور أوربان. وسار رؤساء الحكومات بالقرب من نهر الدانوب حيث ذكرت صلاة كاديش تخليدا لذكرى اليهود الهنغاريين الذين قتلوا في المحرقة. وتوقف نتنياهو بجوار عامود تم لصق عليه ملصقات عليها صور ضحايا من 7 أكتوبر.

Nadav Elimelech/ i24NEWS
نتنياهو وأوربان بجانب عامود الصق عليه ملصقات للضحايا الذين سقطوا في 7 أكتوبرNadav Elimelech/ i24NEWS

وأمس، وبعد بدء الزيارة الرسمية التي قام بها نتنياهو إلى هنغاريا، أعلنت الحكومة الهنغارية عزمها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وعمل نتنياهو مع نظيره الهنغاري من أجل البدء في هذه الخطوة.

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