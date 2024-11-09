تقرير: فتح تحقيق ضد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان

فتحت الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقًا خارجيًا ضد المدعي العام في المحكمة كريم خان للاشتباه "السلوك الجنسي غير اللائق"، ووفقا لما نقلته رويترز الجمعة عن مصدرين، بأن التحقيق فتح بعد نفي خان الادعاءات ضده، حيث قال إنها هذه الادعاءات "تتفق" مع "عملية تضليل ضده" على خلفية طلبه إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السبق يوآف غالانت.

وذكرت رويترز إنه نشرت رسالة لدول أعضاء في المحكمة الدولية تطالب من خان الاستقالة من منصبه على خلفية الادعاءات ضده. من جانبه، نفى هذه الادعاءات مطالبا التحقيق بها وبمصدرها. ووفقا للتقرير، القرار بفتح تحقيق خارجي ضده اتخذ بعد عقد اجتماع مساء الخميس.

ويفحص قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة الأخيرة طلب خان لإصدار مذكرات اعتقال بسبب "ارتكاب جرائم حرب" ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الأمن السابق يوآف غالانت، ومسؤولين آخرين في حماس. من جانبه كرر خان ادعاءه لوجود علاقة على ما يبدو بين الادعاءات ضده لتصرفات جنسية غير لائقة وعملية التضليل ضده عى خلفية طلبات الاعتقال.

وقال مصدر آخر لرويترز بأن الضحية كررت على ما يبدو أقوالها وقالت إنه "لا تشعر بالثقة" باستقلالية الهيئة الداخلية للمحكمة، لأن الشخص المتوقع أن يشغل منصبها الإداري كان عضوا سابقا في طاقم خان. وأوضحت الضحية أن مجرد تسريب شكواها ضد خان يقوض ثقتها في الهيئة الإدارية للمحكمة.

وفي الرسالة التي أرسلتها الدول الأعضاء، طالبوا خان بالاستقالة، أو ترك منصبه مؤقتًا، حتى يتم استيضاح الأمر. ودعا الدول الأعضاء في المحكمة في الرسالة خان إلى نقل المنصب إلى أحد نوابه. وأضافت: "على المدعي العام أن يتنحى على الفور للسماح بإجراء تحقيق مستقل".