تقرير: هكذا رد البيت الأبيض بعد أن أبلغته إسرائيل عن إغتيال إسماعيل هنية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الأربعاء) أن البيت الأبيض فوجئ ورد بغضب على اغتيال إسماعيل هنية في طهران وتخوفوا من عدم استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة. في غضون ذلك، أفاد التقرير أن إسرائيل أبلغت مسؤولين أمريكيين بعد ذلك مباشرة مسؤوليتها عن الاغتيال.

وأعلنت حماس الليلة الماضية رسميا عن اختيار يحيى السنوار ليحل محل هنية في رئاسة المكتب السياسي للمنظمة. السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، هو أحد مؤسسي الجناح العسكري – كتائب عز الدين القسام.

وذكرت حماس أنه "بعد مشاورات معمقة وموسعة في المؤسسات القيادية لحركة حماس - قررت حماس اختيار الأخ والقائد المقاتل يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، بدلاً من الشهيد إسماعيل هنية. حماس تعرب عن ثقتها بالسنوار كقائد لحماس في هذه المرحلة الحساسة وفي ظروف محلية وإقليمية ودولية متشابكة ونحن على يقين من أن السنوار وإخوانه في قيادة حماس سيكملون طريق هنية والقادة السابقين. عندما سيحافظون على تراثهم الجهادي حتى التحرير والعودة".

AP Photo/Khalil Hamra

كما ذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية أنه بحسب المعلومات التي وردت إليها، فإن انتخاب السنوار تم بتوافق في الأطر القيادية وفي مجلس شورى حماس في الخارج، كما أشارت إلى أن هذا الاختيار يشكل دعماً للسنوار، وذلك في ظل "التحريض الإسرائيلي الكبير ضده باعتباره مهندس "طوفان الأقصى" واختراق الحدود بين القطاع والمناطق المحتلة".