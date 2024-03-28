تهدئة الأزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول عملية رفح

في ظل التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بدا أن الأزمة في العلاقات، التي اشتدت بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنب إرسال وفد إلى البيت الأبيض لمناقشة عملية رفح، قد بدأت في الهدوء. تشير التقارير من واشنطن إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد قررت في النهاية إرسال وزير ديرمر ورئيس الجمعية الوطنية تساحي هنغبي، بالإضافة إلى محادثات يجريها وزير الأمن يوآف غالانت مع النخب السياسية والأمنية الأمريكية.

وفقًا لتقارير واصلت من واشنطن، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتشكيل العملية الإسرائيلية في رفح بدلاً من وقفها. هذا النهج يعكس موقف الإدارة الأمريكية تجاه العمليات الهجومية الإسرائيلية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر مطلعة أن وزير الدفاع غالانت واجه أجواء قاتمة لدى وصوله إلى واشنطن، حيث عبر كبار المسؤولين عن يأسهم من مواقف إسرائيل.

غالانت أكد لمضيفيه الأمريكيين أن إسرائيل ستزيد من جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وناقش موقفه بشأن "اليوم التالي"، معربًا عن تفضيله لإدخال عناصر فلسطينية من غير حماس لإدارة الحياة المدنية في القطاع. وتطرق إلى أهمية حل كتائب حماس الأربع الموجودة في رفح لضمان الأمن الإسرائيلي.

المحادثات في البنتاغون والبيت الأبيض أشارت إلى التحديات التي تواجهها إسرائيل في الحصول على دعم الكونغرس الأمريكي لطلبات المساعدة، بما في ذلك المبلغ الضخم الذي وعد به بايدن في بداية الحرب الحالية. الأمريكيون، بينما لم يهددوا صراحةً، ربطوا بوضوح بين الشؤون الإنسانية والمساعدات العسكرية لإسرائيل.