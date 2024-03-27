هجوم موسكو: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 143

ارتفع عدد قتلى أدى الهجوم الذي وقع في ضواحي موسكو إلى 143 شخصا، بحسب تقرير جديد نشرته السلطات الروسية الأربعاء. كما نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إن "80 جريحا، من بينهم ستة أطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى ظهر اليوم الأربعاء.

كما صرح مصدر طبي مجهول لوكالة تاس صباح الأربعاء أن "205 أشخاص تلقوا رعاية خارجية لا تتطلب دخول المستشفى". وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أمس الثلاثاء" إن "العديد من الأشخاص الذين كانوا في حالة صدمة لم يلجأوا على الفور إلى الأطباء بعد الهجوم، ومن هنا جاءت الزيادة المفاجئة في مثل هذا العلاج".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى، الاثنين المنصرم، بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش"، بأن المهاجمين المزعومين كانوا "إسلاميين متطرفين"، مع استمراره في توجيه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا. وأكد بشكل خاص أن المهاجمين المزعومين كانوا يعتزمون الفرار "إلى أوكرانيا".