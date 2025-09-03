نتنياهو ضد رئيس الوزراء البلجيكي: "زعيم ضعيف يغذي الإرهاب"

قد يعجبك أيضًا -

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدلى اليوم (الأربعاء) بتعقيبه، في أعقاب إعلان بلجيكا عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفرض سلسلة من العقوبات ضد إسرائيل.

وهاجم نتنياهو :"رئيس وزراء بلجيكا، دي ويفر، زعيم ضعيف يسعى لاسترضاء الإرهاب الإسلامي من خلال التضحية بإسرائيل" وتابع "هو يريد إطعام التمساح الإرهابي قبل أن يلتهم بلجيكا. إسرائيل لن تنضم وستستمر في الدفاع عن نفسها".

على خلفية هذه الأحداث، أعلن وزير خارجية بلجيكا، ماكسيم بريفيت، أمس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد هذا الشهر. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الدولة عقوبات على إسرائيل.

وزير الخارجية البلجيكي برر القرار وقال إنه نابع من "التزام راسخ بإعادة إعمار فلسطين" ومن أجل "زيادة الضغط على حكومة إسرائيل وحماس". وبحسب قوله، بلجيكا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال المبادرة المشتركة لفرنسا والسعودية. يُشار إلى أن الاعتراف سيُثبت بمرسوم فقط بعد إطلاق سراح آخر أسير، وألا تبقى لحماس أي سلطة حكم.

العقوبات التي ستفرضها بلجيكا على إسرائيل

• بلجيكا ستعلن أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير هما "شخصيتان غير مرغوب فيهما". وزير الخارجية أضاف أن عقوبات مماثلة ستُفرض على بعض قادة حماس.

• بلجيكا ستحظر استيراد منتجات من المستوطنات وستقيد الشراء من الشركات الإسرائيلية.

• سيتم تقييد المساعدات للبلجيكيين الذين يعيشون في المستوطنات، وستُفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في الاعتداء على الفلسطينيين، وسيتم فرض حظر طيران وعبور على الطائرات التابعة للحكومة الإسرائيلية.

وأضاف الوزير البلجيكي أن بلاده ستعمل على تعزيز تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وأشار إلى أن إحدى الخطوات التي ستحاول بلجيكا الدفع بها هي تعليق اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك في مجال التجارة، وتعليق مشاركة إسرائيل في البرامج البحثية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية البلجيكي أشار إلى أن بلجيكا ستدفع نحو اتخاذ خطوات أوروبية ضد حماس ومبادرات جديدة لمكافحة معاداة السامية، مع توسيع أكبر لتجنيد جميع أجهزة الأمن وإشراك ممثلي الطوائف اليهودية.

تنضم بلجيكا إلى سلسلة من الدول التي أعلنت مؤخرًا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد هذا الشهر، من بينها فرنسا، البرتغال، أستراليا، فنلندا، نيوزيلندا، مالطا، سان مارينو، أندورا ولوكسمبورغ. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بريطانيا وكندا وألمانيا أنه إذا لم توقف إسرائيل الحرب في غزة، فإنها أيضًا ستعترف بقيام دولة فلسطينية.

في الشهر الماضي، تم الإبلاغ أن القيادة في رام الله تدرس إعلان نفسها، السلطة الفلسطينية، كدولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل. من المتوقع أن يتم هذا التحرك بشكل أحادي الجانب، لكنه سيبقى تصريحياً فقط دون أي معنى عملي.