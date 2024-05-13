الأمم المتحدة تنشر تعديلا لتقديراتها المتعلقة بأرقام ضحايا الحرب في غزة

كشفت البيانات الأخيرة التي نشرتها الأمم المتحدة عن تعديل كبير في العدد التقديري للنساء والأطفال الذين قتلوا خلال الحرب في غزة.

يبدو أن الأمم المتحدة، في تقارير صدرت يومي 6 و8 مايو/أيار، خفضت تقديراتها السابقة إلى النصف بناء على معلومات قدمتها وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، والسلطات الإسرائيلية.

في 6 مايو/أيار، كشفت الأمم المتحدة أن 34,735 شخصًا قد فقدوا حياتهم في غزة، ومن بينهم أكثر من 9,500 امرأة وأكثر من 14,500 طفل من بين الضحايا المبلغ عنهم. ومع ذلك، بعد يومين فقط، في 8 مايو، أظهرت الأرقام المنقحة ما مجموعه 34844 حالة وفاة، بما في ذلك 4959 امرأة و7797 طفلا.

وقد أثار التناقض بين الأرقام الأولية والمعدلة تساؤلات حول دقة تقارير الضحايا الواردة من غزة. أصدرت الأمم المتحدة، أثناء نشر البيانات، إخلاء مسؤولية تعترف فيه بعدم وجود تحقق مستقل من الأرقام المبلغ عنها.

وتشير أحدث البيانات، التي تتضمن الوفيات حتى 30 أبريل/نيسان، إلى أنه تم التعرف على إجمالي 24686 شخصًا على أنهم متوفون. ومن بينهم 10006 رجال، و4959 امرأة، و7797 طفلاً.

ويسلط تحليل الأمم المتحدة الضوء أيضًا على أن غالبية الوفيات التي تم تحديدها كانت من الرجال (40 بالمائة)، يليهم الأطفال (32 بالمائة) والنساء (20 بالمائة).

وتأتي هذه المراجعات وسط تدقيق مستمر واتهامات بشأن دقة أرقام الضحايا التي قدمتها السلطات في غزة.