الرئيس الكولومبي يعلن قطع علاقة بلاده مع إسرائيل

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الجمعة، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، لأنه لا يمكن لها أن تقف إلى جانب “الإبادة الجماعية”، ودعا، في بيان إلى “الحفاظ على القانون الدولي لوقف الهمجية” الإسرائيلية.

وقال بيترو “اليوم، تعتبر الدبلوماسية تعبيرا عن الاقتصاد والقوة العسكرية، وينبغي للدبلوماسية أن تكون الفطرة السليمة للشعب، وينبغي تكريس هدفها لسلام الإنسانية بكل تنوعها”.

وكانت قد أعلنت كولومبيا في وقت سابق الجمعة، رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب استمرارالحرب في قطاع غزة.