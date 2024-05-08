وكالة الأدوية الأوروبية تسحب ترخيص لقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا"

وفقا لهيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، طلبت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا سحب الترخيص الأوروبي للقاحها المضاد لوباء كورونا، وقالت الهيئة إن "الموافقة على عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا قد تم سحبها بناء على طلب صاحب ترخيص التسويق".

وكان لقاح وباء كورونا من شركة أسترازينيكا على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لأول مرة في يناير/كانون الثاني من عام 2021، والذي طوره إلى حد كبير علماء في جامعة أكسفورد بدعم حكومي مالي كبير. حيث اعتمد برنامج التحصين الوطني ضد وباء كورونا في برطانيا والعديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها المغرب في عام 2021 بشكل كبير على لقاح أسترازينيكا.

وفي غضون أسابيع، تزايدت المخاوف بشأن سلامة اللقاح، عندما علقت عشرات البلدان استخدام اللقاح بعد اكتشاف جلطات دموية غير عادية ولكنها نادرة في عدد صغير من الأشخاص المحصنين.

وخلصت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى أن جرعة أسترازينيكا لم تزيد من خطر الإصابة بالجلطات بشكل عام، لكن الشكوك لا تزال قائمة.

أدى عدم كفاية البيانات بشأن مدى فاعلية اللقاح في حماية كبار السن إلى قيام بعض البلدان بتقييد استخدامه في البداية على السكان الأصغر سنا قبل عكس المسار.

تم توزيع مليارات الجرعات من لقاح أسترازينيكا على الدول الفقيرة من خلال برنامج بتنسيق من الأمم المتحدة، لأنه كان أرخص وأسهل في الإنتاج والتوزيع. لكن الدراسات أشارت في وقت لاحق إلى أن لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال الأكثر تكلفة والتي تصنعها شركتا فايزر-بيونتيك وموديرنا توفر حماية أفضل ضد كوفيد-19 ومتغيراته العديدة، وتحولت معظم البلدان إلى تلك اللقاحات.