مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تعبر عن قلقها في اجتماع سري مع المحكمة الجنائية الدولية

في تطور لافت، عقدت مجموعة مختلطة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين، يمثلون كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اجتماعًا سريًا عبر الإنترنت مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة.

الاجتماع، الذي جرى يوم الأربعاء، شهد تعبير الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء إمكانية أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الحرب الجارية في غزة.

المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقات حول جرائم حرب مزعومة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014، وقد توسعت هذه التحقيقات لتشمل الأحداث الجارية نتيجة الهجمات التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول. مصادر إسرائيلية أفادت بأن السلطة الفلسطينية تضغط لإصدار مذكرات الاعتقال هذه.

وفي هذا السياق، تم الكشف أن الاجتماع كان جزءًا من محاولة للتأثير على المحكمة ومناقشة التحقيقات الجارية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات متصاعدة مع الفلسطينيين وقلقًا دوليًا متزايدًا بشأن أساليب الحرب والتداعيات الإنسانية للنزاع.

رئيس الوزراء نتنياهو، الذي تحدث مؤخرًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب المساعدة الأمريكية في التعامل مع هذه القضايا، مؤكدًا أن أي إجراءات من قبل المحكمة قد تقابل برد فعل قوي من الجانب الإسرائيلي.

في حين لم تُكشف أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المشاركين بسبب الطبيعة السرية للمناقشات، إلا أن المصادر تشير إلى أن هذه الخطوة تعكس مستوى القلق المتزايد لدى المشرعين الأمريكيين حيال السياسات والإجراءات المتخذة في سياق النزاع.