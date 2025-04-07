الرئيس الأمريكي :مباحثات مباشرة مع ايران السبت " و"هناك دول تود استقبال سكان غزة"

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحافي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع ايران حول الاتفاق النووي وستبدأ السبت القادم. كما أشار الى قضية تهجير الغزيين مشددا على أن "قطاع غزة موقع عقارات مثالي، وهناك العديد من الدول التي تود استيعاب سكان غزة"

وقال ترامب "هذا هو الخبار المفضل، وليس شيئا نريد أن نتجنبه" في حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "نحن موحدون بالموقف بأن ايران لن تحصل على سلاح نووي. إن نجحنا بالتوصل الى تسوية- هذا أمر جيد". وأشار الرئيس الأمريكي إن "هذه المباحثات ستكون بمشاركة" من أعلى المستويات". ولفت: "أنا أحبهم. هناك اجتماع مهم يوم السبت، سنناقش مباشرةً، وربما نتوصل إلى اتفاق. سيكون ذلك رائعًا لإيران". ولفت إلى أنه "فيما لو لم تنجح المحادثات- ايران ستكون بخطر كبير، ممنوع أن تمتلك سلاحا نوويا"

ووصف الرئيس الأمريكي أن "قطاع غزة منطقة عقارات عظيمة، سنسيطر عليها، هذا مكان مذهل، لا أفهم لماذا تنازلت إسرائيل عنها" وأضاف "هناك العديد من الدول المستعدة لاستيعاب الغزيين، ستكون منطقة حرة". في حين صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بهذا السياق :"توجد إمكانية للناس حرية الاختيار، توجد دول مستعدة لاستيعاب غزيين، واستجابت لرؤية الرئيس".

في حين تطرق نتنياهو الى قضية المختطفين وقال إنها "كانت على رأس أولوية المحادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحن نعمل على صفقة أخرى، ونأمل أن ننجح بالإفراج عن جميع المختطفين وإخراج حماس من قطاع غزة". وأضاف "ناقشنا الرؤيا الشجاعة للرئيس ترامب بما يشمل استيعاب دول للفلسطينيين الذين يهاجرون طوعيا". وقال ترامب "نحاول الإفراج عن جميع المختطفين، اريد أن أرى الحرب تنتهي ونأمل أن يكون هذا قريبا"

ترامب عن الحوثيين: "أوضحنا أن على إيران التوقف عن مساعدتهم - وقد امتثلوا"

وعن الحوثيين قال "لدينا مشكلة كبيرة مع الحوثيين في اليمن". مشيرا إلى العملية العسكرية الأميركية ضدهم، قائلاً: "ضربناهم بقوة. إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، لقد قضينا على قادة وخبراء كانوا يصنعون صواريخ متطورة". وتطرق ترامب أيضًا إلى علاقة إيران بالحوثيين، قائلاً: "لقد أوضحنا أن طهران يجب أن تتوقف عن مساعدتهم - وقد امتثلوا. لدينا جيش عظيم".