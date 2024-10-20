"مقلق للغاية": الولايات المتحدة تحقق في تسريب وثائق سرية مرتبطة بالهجوم الإسرائيلي في إيران

تجري الولايات المتحدة تحقيقًا في تسريب معلومات استخباراتية أمريكية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل للرد ضد إيران، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" مساء اليوم (السبت)، وأكد أحد المصادر صحة الوثائق.

وبحسب أحد المصادر، فإن التسرب "مقلق للغاية". وبدأت الوثائق، المؤرخة في 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول، في الانتشار عبر الإنترنت يوم الجمعة بعد نشرها على تلغرام من خلال حساب يسمى "ميدل إيست سبكتاتور"Middle East Spectator. وقد تم تصنيفها على أنها سرية للغاية ولها علامات تشير إلى أنه لا يمكن رؤيتها إلا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الذين يطلق عليهم "العيون الخمس" - أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

ويصفون الاستعدادات التي يبدو أن إسرائيل تقوم بها لشن هجوم ضد إيران. وتشير إحدى الوثائق إلى أن الخطط تتضمن نقل أسلحة. وتصف وثيقة أخرى يُزعم أنها صادرة عن وكالة الأمن القومي تدريبات للقوات الجوية الإسرائيلية تتضمن صواريخ جو-أرض، استعدادًا أيضًا لهجوم على إيران. وزعم مسؤول أمريكي أن التحقيق يبحث فيمن يمكنه الوصول إلى وثائق البنتاغون المشار لها. وأي تسرب من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي تلقائيًا إلى إجراء تحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي جنبًا إلى جنب مع البنتاغون ووكالات الاستخبارات الأمريكية.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق. وأحال مجلس الأمن القومي شبكة CNN إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية والبنتاغون للتعليق. ورفض البنتاغون والوكالة الوطنية للاستخبارات البصرية التعليق. ونقل عن مصدر أميركي: "هاتان الوثيقتان سيئتان، لكن ليستا فظيعتين. المخاوف هو إذا كان هناك المزيد". وليس من الواضح كيف تم نشر الوثائق، ولا ما إذا كانت قد تم اختراقها أو تسريبها عمدا. والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بالفعل فيما يتعلق باختراق العناصر الإيرانية - قالت وكالات الاستخبارات الأمريكية في أغسطس / آب إن إيران اخترقت وثائق تخص حملة دونالد ترامب".