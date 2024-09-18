تأسست في 2022: ما الذي يقف وراء الشركة المجرية الغامضة التي أنتجت أجهزة اتصال حزب الله (البيجر) المتفجرة؟

بعد مرور يوم على عملية أجهزة الاتصال- البيجر المتفجرة - يتم الكشف عن تفاصيل جديدة، خصوصا فيما يتعلق بمصدر الأجهزة. وقال سو تشينغ كوانغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "Gold Apollo"، المسؤولة عن الإنتاج لأجهزة الاتصال، "إننا لم ننتج أجهزة الاتصال المتفجرة. لقد بعنا امتيازنا لشركة هنغارية أخرى، كانت تنتجها بموجب ترخيص على مدى السنوات الثلاث الماضية." أدلى كوانغ بهذه التصريحات بعد زيارات عاجلة قامت بها الشرطة وجميع وسائل الإعلام لمكاتب الشركة.

وقال كوانغ: "نحن موجودون في السوق منذ ثلاثين عاماً، وهذه القصة تضر باسمنا". منذ وقوع الحادث، توقف موقع "Gold Apollo" الإلكتروني عن العمل.

إذن من يقف وراء تلك الشركة المجرية المسماة BAC للاستشارات؟ وفقًا لفحص أجرته i24NEWS، تأسست الشركة نفسها في عام 2022 - وتم إطلاق موقعها الإلكتروني في عام 2024. وأيضًا، من خلال البحث في صفحة LinkedIn الخاصة بالشركة، يمكن العثور على جمل غامضة لا تتعلق على الإطلاق بإنتاج أجهزة البيجر، ولكن لتطوير نماذج فكرية عالمية وأشياء من هذا القبيل.

From BAC's LinkedIn

وذكر في موقع LinkedIn الخاص بشركة BAC. "مع أكثر من عقد من الخبرة الاستشارية، نحن في رحلة مثيرة ومجزية، برفقة شبكة من الخبراء المتحمسين، الذين لديهم جوع للابتكار وتطوير الشؤون الدولية. نحن نعمل في جميع أنحاء العالم كوكلاء للتغيير، و لدينا شبكة من الاستشاريين الذين يستثمرون معارفهم وخبراتهم وإنسانيتهم في مشاريعنا في رحلة متصلة وحقيقية!".

ليس من الواضح كيف تأسست الشركة، ويبدو أن الشركة كان لديها موظف معين مرتبط بالانفجارات. كما ذكرت "جولد أبولو" أن تحويل الأموال من شركة BAC عن الامتياز تم عبر الشرق الأوسط وليس عبر أوروبا - وهو أمر يثير الشكوك.