أعربت جهات استخباراتية أمريكية عن خشيتها من احتمال تجسس صيني مرتبط بصفقة بيع عشرات الطائرات المقاتلة المتقدمة من طراز F-35 للسعودية، وذلك حسبما أفيد اليوم (الخميس) في الولايات المتحدة. الصفقة، التي لم تحصل بعد على الموافقة، من المتوقع أن تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.

وفقًا لنفس التقرير، أثار محللون في مجال الاستخبارات احتمال أن تتمكن الصين من الحصول على تكنولوجيا طائرات F-35 من خلال التجسس في المملكة العربية السعودية، أو عبر شراكتها العسكرية والأمنية مع المملكة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت "رويترز" أن عملاق الشحن الصيني الحكومي، COSCO، يستخدم معدات مخفية في سفنه للتجسس على الاتصالات العسكرية بالقرب من السواحل التابعة لدول مستهدفة، بما في ذلك الولايات المتحدة. شركة COSCO لم ترد على الادعاءات، في حين أنكرت السفارة الصينية في واشنطن ذلك.

أفاد مصدر أمني قبل عدة أيام لـ i24NEWS أن التعاون مع السعودية "يفتح من جديد المسار لتوسيع اتفاقيات أبراهام". وأضاف: "التصعيد الأخير يثبت فعلياً أن حلف الحماية الذي يقدمه أردوغان لا يساوي الورقة التي وقع عليها". وتابع: "أردوغان منح إسرائيل فرصة ذهبية لتوضح للسعوديين إلى من يجب أن يتحالفوا. لدى إسرائيل شراكة في المصالح مع السعودية... طلبتم المساعدة وإسرائيل عرفت كيف تساعد. اعرفوا من هم أصدقاؤكم".