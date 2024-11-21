مسؤول أمريكي: "سيتم فرض عقوبات على كل دولة تنصاع لأوامر الاعتقال"

تناول السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المؤيد لإسرائيل، مساء اليوم (الخميس) في حوار مع الصحفيين، مذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وقال "استيقظت هذا الصباح على الأخبار الأكثر إثارة للقلق التي أستطيع أن أذكرها - فكرة أن تصدر محكمة العدل الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن لديمقراطية نشطة مثل إسرائيل هي فضيحة".

وأضاف: "إن أوامر الاعتقال هي واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه الدولة اليهودية منذ تأسيسها. المدعي العام في لاهاي فاسد وهو نفسه قيد التحقيق، في حين أن القضاة لا يحترمون مفهوم النظام القانوني المستقل". أتحدث أيضًا مع إدارة ترامب بشأن هذه القضية".

وأكد: "أنوي الترويج لتشريع جديد يفرض عقوبات على أي دولة تستخدم أوامر الاعتقال. نحن لا نعارض فقط ما تفعلونه بإسرائيل، ولكن أيضًا ما تفعله المحكمة بشكل عام".

وذكر السيناتور الأمريكي أنه "على يقين من أنه سيكون هناك دعم من الحزبين، مما سيسمح بفرض عقوبات على أي دولة أو منظمة تلتزم بمذكرات الاعتقال هذه. وسيتعين على الدول الاختيار بين محكمة فاسدة والولايات المتحدة". وفي نهاية حديثه، لم يستبعد فرض عقوبات على دول مثل فرنسا وبريطانيا أو كندا، في حين أن "أي دولة تلتزم بمذكرات الاعتقال يعتبر هذا هجوم على الولايات المتحدة".