وصفه بـ "موعد مع التاريخ" .. الرئيس الجزائري يتحدث عن زيارته المرتقبة لفرنسا ولقائه مع ماكرون

وقال تبون في لقاء مع وسائل إعلام جزائرية بثه التلفزيون الجزائري ليل السبت: "سننظر إلى الأمور كما يجب أن نراها وليس عاطفيا.. نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات" بين الطرفين.

i24NEWS
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتصافحان خلال حفل توقيع في مطار الجزائر العاصمة، السبت 27 أغسطس/آب 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتصافحان خلال حفل توقيع في مطار الجزائر العاصمة، السبت 27 أغسطس/آب 2022(Ludovic Marin, Pool via AP)

تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تيون، أمس السبت، عن زيارته المرتقبة إلى فرنسا لا تزال قائمة، ووصف لقاءه مع الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه "موعد مع التاريخ".

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وقال تبون في لقاء مع وسائل إعلام جزائرية بثه التلفزيون الجزائري ليل السبت: "سننظر إلى الأمور كما يجب أن نراها وليس عاطفيا.. نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات" بين الطرفين.

وأكد تبون بما اعتبره عملا إيجابيا قامت به الجمعيّة الوطنية الفرنسية، التي تبنّت قرارا يندّد بما وصفته "القمع الدامي والقاتل" ضد أبناء الجالية الجزائرية تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 في العاصمة الفرنسية باريس، والذي راح ضحيته ما بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب شهادات مؤرخين.

واعتبر تبون أنّ هذا الاعتراف يعدّ "خطوة ايجابية"، قائلا إن العلاقات مع فرنسا وصلت إلى النضج وينبغي أن يعاد لها التأسيس من جديد، دون التراجع عن أيّ جزئية من ملفّ الذاكرة.

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