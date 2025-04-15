بعد تغريدة يائير نتنياهو - رئيس الحكومة الإسرائيلية يجري مكالمة مع الرئيس وماكرون

بعد أيام متوترة عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة الى إقامة دولة فلسطينية - والهجوم من نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير نتنياهو في منصة X - تحدث بنيامين نتنياهو وماكرون هذا المساء (الأحد)، كما أوردت i24NEWS لأول مرة.

بعد ذلك، قال الرئيس الفرنسي: "في حديثي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، أكدتُ دعم فرنسا لأمن إسرائيل وشعبها. ولطالما كان إطلاق سراح جميع الرهائن أولوية قصوى، وكذلك نزع سلاح حماس. لقد أوضحتُ موقفي بوضوح تام: وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم. إن فتح جميع معابر المساعدات الإنسانية ضرورة حيوية للسكان المدنيين في غزة".

وأضاف :"آمل أن تسمح الساعات القادمة باتخاذ مثل هذا القرار والإفراج عن رهائن آخرين، ووقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية، وأخيراً إعادة هيكلة آفاق حل الدولتين السياسي. وفي هذا السياق، أرى أهمية مؤتمر يونيو/حزيران، مع مراعاة المصالح الأمنية لإسرائيل وجميع دول المنطقة".

"سلام، في أقرب وقت ممكن."

AP

وكما ذكرنا، فإن المحادثة بين الزعيمين جرت بعد تغريدة غير عادية من نجل رئيس نتنياهو، الذي هاجم فيها الرئيس الفرنسي بشدة، وذكر عددا من المستعمرات الفرنسية - داعيا إلى استقلالها. وكتب يائير في شبكة اكس "اذهب إلى الجحيم"مضيفًا: "نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة، وبولينيزيا الفرنسية، وكورسيكا، وإقليم الباسك، وغينيا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في أفريقيا".