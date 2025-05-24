فرنسا ضد نتنياهو: "اتهامه بمعاداة السامية سخيف ونعتبره تشهيرا "

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتشهير. جاء ذلك بعد أن قال نتنياهو إن زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا يقفون إلى جانب حماس. إن اتهام مؤيدي حل الدولتين بتشجيع معاداة السامية أمرٌ سخيف. فرنسا ملتزمةٌ التزامًا راسخًا بأمن إسرائيل.

وأضاف متحدث باسم الحكومة الفرنسية أنهم لا يقبلون اتهامات نتنياهو. "إننا بحاجة إلى تهدئة التوتر المتزايد بين البلدين، والعمل على إيجاد حلول سلام دائمة لإسرائيل وفلسطين".

وسعت بريطانيا أيضاً إلى توضيح موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة. وقال وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد "نحن نقف بحزم ضد الإرهاب، ولكننا نريد أيضا التأكد من وصول المساعدات إلى غزة". وأوضح أن بريطانيا تقف إلى جانب إسرائيل، "ولكن الدفاع عن النفس يجب أن يتم في إطار القانون الإنساني الدولي".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصريحات زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا، الذين أصدروا هذا الأسبوع إدانة لسلوك إسرائيل في عملية "عربات جدعون". ودعا رؤساء الدول حكومة نتنياهو إلى وقف القتال فوراً.

وجاء في البيان "إننا نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". إن "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق، والإعلان أمس عن دخول كمية أساسية من الغذاء غير كافٍ. يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا".

ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الفرنسي بارو دعا إلى تبني لهجة أكثر صرامة، حيث قال: "يجب إعادة النظر في تعاون الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل". وقال بارو إن فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. تشكل اتفاقية الشراكة لعام 1995 الأساس القانوني للعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدبلوماسية والتجارة".