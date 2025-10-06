تقارير روسية: اعتقال عدة أشخاص بشبهة التخطيط لهجوم في مواقع يهودية

التوتر وارتفاع عدد الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء العالم مستمران طوال الوقت. اليوم (الاثنين) أفادت وسائل الإعلام في روسيا أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) اعتقل مشتبه بهم بتخطيط هجمات ضد مواقع يهودية في البلاد. ووفقًا للتقرير، فإن المواقع الدينية التي كانت مستهدفة تقع في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا ومدينة بياتيغورسك جنوب البلاد.

روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أفاد لوكالة الأنباء تاس بأن "الهجمات تم التخطيط لها من قبل مؤيدي منظمة إرهابية دولية 'المحظورة في روسيا'". وأضاف أنه تم الإبلاغ بأن المشتبه بهما - من دولة في آسيا الوسطى، يشتبه في أنهما خططا لتفجير عبوة ناسفة في كنيس بالمدينة.

بالتزامن، تم اعتقال مواطن روسي في مدينة بياتيغورسك بتهمة التخطيط لإلقاء زجاجات حارقة تجاه المجتمع الديني اليهودي، وذلك بحسب الوكالة. وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB): "تمت أيضًا مصادرة سكينين ومعدات اتصالات تحتوي على مراسلات مع منسق أنشطة إجرامية أجنبي على تطبيق تلغرام".

https://x.com/i/web/status/1975098825225257236 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الولايات المتحدة

في وقت سابق اليوم تبيّن أن الحاخام أبراهام وين تعرّض أمس لهجوم في بيرغن فيلد، نيوجيرزي، على يد رجل ركض من سيارته وهاجم الضحية في منطقة طريق ساسكس. وين متزوج وأب لطفلين، ويشغل منصب مساعد الحاخام في جماعة كيتر توراه في تاينك.

شرطة بيرغنفيلد اعتقلت مشتبهاً به، جفري زيتشينيلا، البالغ من العمر 40 عاماً، بعد وقت قصير من الاعتداء وقدمت لائحة اتهام ضد أحد سكان ريدجفيلد بارك بتهمتين ارتكاب اعتداء طفيف. وقال قائد شرطة بيرغنفيلد، مصطفى ربو، في بيان إن أحد السكان الذين كانوا في المنطقة هب لمساعدة الضحية وكلاهما عانى من إصابات طفيفة.

https://x.com/i/web/status/1974957815040184540 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وَصف القائد الضحية بأنه "قائد ديني". الشرطة أخذت زيتشينيلا إلى سجن في مقاطعة بيرغن بانتظار الإجراءات القضائية والتحقيق. قال المتحدث باسم الشرطة: "نحن نتعامل بجدية مع جميع البلاغات عن أحداث مدفوعة بالتحامل أو مرتبطة بالكراهية". "بحذر شديد، أمرتُ ضباطنا بتنفيذ دوريات إضافية حول المساكن والمعابد اليهودية. في الوقت الحالي، أعتقد أن الحدث كان عشوائيًا ومنفردًا"، وأضاف مطمئنًا: "لا يوجد تهديد إضافي للجمهور".

رئيس بلدية بيرغنفيلد، إروين أماتوريو، ومجلس الحي في بيان مشترك قالوا: "هذا عمل عنف مخزٍ لا مكان له في مدينتنا ولن نتحمله."

كندا

كما تعرضت امرأة يهودية في تورونتو للسخرية والملاحقة من قبل متظاهرين مناهضين لإسرائيل قاموا بتصويرها. وقد لجأت للبحث عن ملاذ في دورات المياه للهروب منهم، وذلك حسب مقطع فيديو ينتشر حاليا على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي تمّت مشاركته لأول مرة من قبل الصحفية والمذيعة الكندية داليا كوريتس، يُظهر المرأة وهي تبكي في حمامات مطعم بالقرب من تقاطع شارع يونغ وبلور، على بُعد خطوات قليلة من القنصلية الإسرائيلية، حيث تجمّع متظاهرون مناهضون لإسرائيل. في الفيديو، تشرح المرأة أنها كانت ذاهبة إلى لقاء عندما واجهت المظاهرة. "إنه مؤلم جدًا بعد ما حدث اليوم في مانشستر"، تقول، مشيرة إلى الهجوم الدموي الذي وقع في كنيس في بريطانيا. "هذا مؤلم ألا أشعر بالأمان في هذه المدينة بعد الآن. بكيت في الشارع، وبدأت تلك السيدة تصوّرني وتضحك علي. لذلك دخلت إلى الحمام لأتمالك نفسي. وحتى هنا، لا أستطيع الهرب من ذلك".

https://x.com/i/web/status/1973929106338426982 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أكدت شرطة تورونتو أنها على علم بحوادث المضايقة الأخيرة المتعلقة بالاحتجاجات ضد إسرائيل وتواصل متابعة التجمعات الكبيرة قرب المباني الدبلوماسية. تطالب منظمات يهودية بحضور شرطي أقوى ومساءلة أوضح عن المضايقات والتخويف أثناء التظاهرات.