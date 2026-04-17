هل كادت تقع ضربة إسرائيلية؟ باكستان أطلقت عملية جوية ضخمة لحماية وفد إيران

أفادت وكالة رويترز بأن سلاح الجو الباكستاني نفّذ عملية مرافقة جوية واسعة لتأمين وفد إيراني خلال عودته من محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف أمنية من احتمال استهدافه خلال الرحلة.

ووفقًا للتقرير، نشرت باكستان نحو 24 طائرة مقاتلة، إلى جانب طائرات إنذار مبكر (AWACS)، لمرافقة طائرة الوفد من إسلام آباد إلى طهران، في خطوة وصفتها مصادر أمنية بأنها “عملية كبيرة ومعقدة”.

وأشارت المصادر إلى أن المخاوف الإيرانية تصاعدت بعد انتهاء المحادثات دون نتائج حاسمة، حيث سادت تقديرات بإمكانية تعرّض الوفد لهجوم، فيما وصف دبلوماسي إقليمي هذا السيناريو بأنه “افتراضي”، رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتُّخذت.

ولفت التقرير إلى أن باكستان تستعد لتوفير حماية مماثلة في حال استمرار المحادثات خلال الأيام المقبلة، ما يعكس دورًا متناميًا لإسلام آباد في الوساطة الإقليمية.

في السياق ذاته، قال مصدر باكستاني مطّلع إن هناك تقدمًا في المسار الدبلوماسي غير المعلن بين طهران وواشنطن، مرجحًا التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية، تمهيدًا لاتفاق شامل خلال نحو 60 يومًا.

من جهته، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران أبدت استعدادها لوقف تخصيب اليورانيوم، والحفاظ على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مؤكدًا أن الممر البحري “سيبقى مفتوحًا ولن يُستخدم كورقة ضغط”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية متسارعة، وسط ترقب لنتائج الجولات المقبلة من المفاوضات بين الأطراف المعنية.