الدولة الأوروبية خائفة: هل يضم ترامب جرينلاند؟

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في عدة مناسبات عن رغبته في شراء أراضي القطب الشمالي التي تضم أجزاء من جرينلاند. ونتيجة لذلك، أم لا، أعلنت الحكومة الدنماركية، العضو في حلف شمال الأطلسي، اليوم (الأربعاء) زيادة في إنفاقها الدفاعي.

وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، إن الزيادة في الميزانية ستكون بمبلغ "مليار دولار" من عملة الكرونا أو ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، وهذا سيسمح الدنمارك شراء سفينة أخرى وتعزيز أنظمتها الدفاعية وإضافة أفراد طاقم إلى منطقة القطب الشمالي.

AP/Felipe Dana

تقول وزارة الدفاع الدنماركية أن المناقشات حول زيادة ميزانية الأمن مستمرة منذ فترة وأن الإعلان ليس نتيجة لتصريح ترامب. وأوضح بولسن: "لم نستثمر ما يكفي في القطب الشمالي لسنوات عديدة، والآن نخطط لوجود أقوى".

تحيط المنطقة القطبية بالقطب الشمالي ولعدة دول توجد أراض بها: كندا، روسيا، ألاسكا (الولايات المتحدة)، أيسلندا، النرويج، السويد، فنلندا وكما ذكرنا - جرينلاند. وتأتي تصريحات ترامب بعد أن اقترح في وقت سابق إضافة كندا، التي لديها أيضًا أراضي في هذه المنطقة، إلى الولايات التي تعتبر جزءًا من الولايات المتحدة..