"قطر جيت": الصحفي الذي خضع للتحقيق في القضية هو رئيس تحرير صحيفة جيروزاليم بوست

الصحافي الذي تم استجوابه تحت التحذير الليلة الماضية (الاثنين) في قضية "قطر جيت" هو تسفيكا كلاين، رئيس تحرير صحيفة "جيروزاليم بوست". وتم استجواب كلاين من قبل وحدة لاهف 433 للاشتباه في حصوله على منفعة من عميل أجنبي.

وأعلنت الشرطة أمس عن اعتقال مستشاري رئيس الوزراء، إيلي فيلدشتاين ويوناتان أوريخ، وتم عرضهما اليوم على جلسة لتمديد اعتقالهما. كما أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته أمس في قضية "قطر جيت" في مكتبه في القدس لمدة ساعتين تقريبا.

ووجهت إلى فيلدشتاين وأوريخ تهم الاتصال بعميل أجنبي، والرشوة، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال. وعلم صباح اليوم أيضًا أن يوناتان أوريخ مشتبه به أيضًا في تسريب معلومات سرية من مجلس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، خلال جلسة الاستماع في قضيته، ظهر أن هناك أدلة تشير إلى أنه تلقى أموالاً من مصادر أجنبية. ويُشتبه في أن أوريخ، إلى جانب آخرين، نقلوا رسائل إلى وسائل الإعلام كان يُنظر إليها على أنها قادمة من شخصيات سياسية، لكنها في الواقع جاءت من قطر. في هذه الأثناء، كان خط دفاع أوريخ هو أنه ليس موظفًا عامًا، إلا أن القاضي لم يقبل هذا.

Joshua Joseph/Flash 90

في غضون ذلك، تدرس النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال دولية من الإنتربول ضد يسرائيل أينهورن، مستشار رئيس الوزراء المتواجد في صربيا والمشتبه به في قضية "قطر جيت". وبحال وإذا لم يصل أينهورن إلى إسرائيل، فإن مكتب المدعي العام يعتزم تقديم طلب رسمي لتسليمه وإصدار مذكرة دولية ضده في وقت لاحق.