مخاوف من سباق تسلح عالمي: الولايات المتحدة وروسيا ليست لديهما قيود على الأسلحة النووية

انتهت يوم الخميس معاهدة ستارت الجديدة، آخر معاهدة تحدد عدد الرؤوس الحربية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها، منهيةً بذلك عقودًا من القيود بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. وقد حددت الاتفاقية، التي وُقعت في باريس عام 2010 من قبل الرئيسين باراك أوباما وديمتري ميدفيديف، حدودًا قصوى تبلغ 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا و700 نظام أسلحة استراتيجية لكل جانب، وأدت إلى آليات للتفتيش والشفافية بين الطرفين.

وبانتهاء صلاحيتها، لم يعد البلدان ملزمين بهذه الحدود، مما أثار مخاوف عالمية من سباق تسلح نووي جديد. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذه الخطوة بأنها "لحظة عصيبة"، محذرًا: "للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، نواجه عالمًا بلا أي قيود ملزمة على الترسانات الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة. إن خطر استخدام الأسلحة النووية هو الأعلى منذ عقود".

تُعتبر الصين اليوم الدولة ذات أسرع وتيرة في تعزيز ترسانتها النووية في العالم - حوالي 100 رأس نووي جديد سنويًا منذ عام 2023 - وقد أعلنت أنها لن تشارك في محادثات بشأن اتفاق نووي في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن قدراتها النووية مختلفة تمامًا عن تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا. تمتلك الصين اليوم، حسب التقديرات، حوالي 600 رأس نووي، وهو أقل بكثير من القيود التي فُرضت على الولايات المتحدة وروسيا في إطار اتفاقية "نيو ستارت" (800 لكل منهما)، لكنها لا تزال تشكل عاملًا مركزيًا في توازن القوى العالمي.

روسيا، من جانبها، أعلنت أنها "ستتصرف بمسؤولية وبحذر"، لكنها حذرت من أنها مستعدة لاتخاذ خطوات "حاسمة" إذا تعرض أمنها القومي للخطر. من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها، بمن فيهم بريطانيا وفرنسا، الدعوة إلى ضبط النفس واستمرار الحوار الدولي، حيث يكمن القلق الرئيسي في الدخول في سباق تسلح عالمي بلا قواعد ملزمة.

جهات دولية، بما في ذلك ممثلو الناتو، دعوا إلى "الالتزام بضبط النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن"، ونددوا بـ"الخطاب النووي غير المسؤول" من جانب روسيا، خاصة في ظل الحديث عن استخدام أسلحة نووية تكتيكية في الحرب في أوكرانيا.

مجموعات سلام ونشطاء، من بينهم ناجون من القصف الذري في اليابان، حذروا من أن العالم يتجه نحو خطر جسيم باندلاع حرب نووية. ترومي تاناكا، من قادة مجموعة "نيهون هيدانكيو"، قالت في مؤتمر صحفي: "أشعر أنه قريبًا، في الواقع، سيجد العالم نفسه في حرب نووية، في طريقه إلى الدمار".

على خلفية انتهاء الاتفاقية، واقتراب انتقال "ساعة يوم القيامة" (Doomsday Clock) إلى منتصف الليل بشكل رمزي، يؤكد الخبراء على الخطر المتزايد من سباق تسلح عالمي، حيث تقرر الدول الأقوى دون أي قيود ملزمة على الأسلحة الإستراتيجية.

في الولايات المتحدة، شدد ممثلو الإدارة، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل الصين، إذ إن عدم إدماجها في العملية يمس بالقدرة على تحقيق سيطرة حقيقية على الترسانات النووية في القرن الواحد والعشرين. ويحذر مسؤولون في مجال مراقبة التسلح من أنه من دون دفع المحادثات من قبل إدارة ترامب مع الصين وقوى عظمى أخرى، فإن خطر سباق تسلح غير منضبط سيزداد فقط.

اتفاقية نيو ستارت، التي اعتُبرت في الماضي حجر زاوية لعقود من تقليص الأسلحة النووية، رمزت إلى فترة من التعاون بين القوتين العظميיْن واستقرار استراتيجي نسبي. مع انقضائها، يدخل العالم فترة جديدة ومعقدة، حيث يمكن لكل قرار تتخذه الولايات المتحدة، روسيا والصين أن يؤثر على التوازن الدولي ويزيد من خطر نشوب حرب نووية.