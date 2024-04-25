"مرمرة 2" يستقطب صحفيين وأطباء ومؤثرين من بينهم ابنة تشي جيفارا وحفيد مانديلا

تستمر الاستعدادات في إسرائيل لوضع السيناريوهات للتعامل مع سفينة "مرمرة 2" المقرر إبحارها من تركيا إلى قطاع غزة بداية الأسبوع. وكشف مسؤولون سياسيون اليوم (الخميس) عن قائمة المشاركين الذين من المتوقع أن يصعدوا على متنها وتضم القائمة مثقفين وسياسيين سابقين وعاملين في المجال الطبي، حتى ابنة الثوري الشهير تشي جيفارا وحفيد نيلسون مانديلا سجلا انضامهما، وفق النشر في N12.

ويستعد "أسطول الحرية" وفق التسمية التي أطلقها المنظمون للإبحار خلال الأيام المقبلة إلى قطاع غزة وعلى متنه نحو 5500 طن من المساعدات الإنسانية. وتضم القائمة حوالي 75 ناشطًا من المتوقع أن يشاركوا، من بينهم الدكتورة إليدا جيفارا، طبيبة الأطفال وابنة الزعيم الكوبي تشي جيفارا؛ وزويليويلا مانديلا، عضو الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا وحفيد نيلسون مانديلا؛ الممثل السينمائي سنان البيرك الذي شارك في أسطول مرمرة الأول في عام 2010؛ والعمدة السابقة لبرشلونة أدا كولاو؛ إضافة إلى عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي وعميل سابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفقا لمعا فقد قالت إحدى المنظمات آن رايت: "إننا نحاول منع الجوع، لكن هذا ليس كافياً"، في إشارة إلى حمولة المساعدات الغذائية البالغة 5500 طن. ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن رايت هي دبلوماسية أمريكية متقاعدة وعقيد سابق في الجيش، استقالت من منصبها في وزارة الخارجية عندما عارضت الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

وقالت لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة هاتفية إن نجاح مهمتهم يعتمد أيضًا على "سلطات الموانئ" وأضافت أنهم بالنتظار أنت تسمح لهم السلطات التركية بالمغادرة بعد أنه شاركوا في "تدريبات اللا عنف" الأسبوع الماضي استعدادا لما قد يواجههم في الطريق.

في 2010 انطلق أسطول الحرية "مرمرة 1" من تركيا أيضا لما وصفوه بكسر الحصار على غزة وانتهى المسار بمواجة عنيفة في عرض البحر حين أنزلت البحرية الإسرائيلية قوات على متنها وقتل عشرة أشخاص مما أثار أزمة دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل عرفت حلحلة قبل نحو عامين مع تشكيل حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد لتأتي الحرب في قطاع غزة وتجهز على العلاقات الإسرائيلية التركية مرة أخرى.

المنظمون أبلغوا الحكومة التركية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى بالمهمة. وقال منظم الأسطول إن الولايات المتحدة حذرت مواطنيها من المشاركة في الأسطول.