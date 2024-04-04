بايدن يطالب نتنياهو بإجراءات فورية لحماية الإنسانية ويحث على حل قضية الرهائن

في محادثة هاتفية مثيرة للجدل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهرت اختلافات بين الطرفين حول مدة الاتصال. بينما زعم مكتب نتنياهو أن الحديث استمر لمدة 45 دقيقة، قال البيت الأبيض أن المحادثة كانت أقصر، دون نصف ساعة. وقد جاءت هذه المكالمة في أعقاب حادثة مقتل سبعة من موظفي منظمة WCK في قطاع غزة، مما أثار غضب بايدن، الذي أعرب عن استيائه لنتنياهو.

وفقًا للبيت الأبيض، شدد بايدن على ضرورة اتخاذ إسرائيل لخطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وحماية عمال الإغاثة من الأضرار. وتناول النقاش ضرورة التحرك السريع من قبل إسرائيل لمعالجة هذه القضايا، حيث أكد بايدن على أن السياسة الأمريكية تجاه غزة ستتأثر بالإجراءات الفورية التي تتخذها إسرائيل.

بايدن حث أيضًا نتنياهو على تفويض فريق التفاوض الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الإخفاق في حماية عمال الإغاثة يعرقل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وقد أعرب مسؤول أمريكي قبل الاتصال عن توقعات بايدن بأن يثير مع نتنياهو الحاجة إلى حماية أفضل للطواقم الإنسانية وزيادة الإمدادات الغذائية للقطاع.

في السياق ذاته، التقى نتنياهو بوفد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، حيث ناقش الوضع في غزة والجهود المبذولة لتحرير المختطفين وقضايا المساعدات الإنسانية. وفي غضون ذلك، وافقت إدارة بايدن على إرسال مزيد من القنابل إلى إسرائيل، في إشارة إلى الدعم المستمر لإسرائيل رغم الخلافات الحالية.