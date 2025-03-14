الخارجية الأميركي: "سفير جنوب أفريقيا لدى واشنطن لم يعد موضع ترحيب في الولايات المتحدة"

قال وزير الخارجية الأمريكى مارك روبيو، اليوم الجمعة، إن "سفير جنوب أفريقيا لدى واشنطن لم يعد موضع ترحيب فى الولايات المتحدة، بحسب ما كتب روبيو في منشور له على منصة"إكس": "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يعد شخصاً غير مرغوب فيه".

https://x.com/i/web/status/1900655283380146267 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكانت حكومة جنوب أفريقيا، قد أوقف عمل جميع الشركات الأمريكية داخل أراضيها، مع إيقاف تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة الأمريكية ردا على تصرفات الرئيس الأمريكى ترامب واستباحة أموال وأراضى جنوب أفريقيا.

وتحقق الولايات المتحدة أرباحًا تزيد عن 25 مليار دولار من جنوب إفريقيا سنويًا سيؤثر هذا على الاقتصاد الأمريكي والجنوب أفريقي بشكل سيئ للغاية .

وقطع دونالد ترامب التمويل من الولايات المتحدة إلى جنوب إفريقيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جنوب إفريقيا.

وأوضحت حكومة جنوب إفريقيا لترامب بشكل قاطع أن أمريكا لا شيء بدون المعادن من إفريقيا، وأكدت "إذا كان يعتقد أن الأفارقة ليسوا سوى متسولين، فعليه أن يبحث عن المعادن في مكان آخر لأن إفريقيا سئمت من عدم الاحترام الصارخ والتجاهل الذي يستمرون في الحصول عليه من العالم الغربى".