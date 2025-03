الخارجية الأميركي: "سفير جنوب أفريقيا لدى واشنطن لم يعد موضع ترحيب في الولايات المتحدة"

قال وزير الخارجية الأمريكى مارك روبيو، اليوم الجمعة، إن "سفير جنوب أفريقيا لدى واشنطن لم يعد موضع ترحيب فى الولايات المتحدة، بحسب ما كتب روبيو في منشور له على منصة"إكس": "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يعد شخصاً غير مرغوب فيه".

https://x.com/i/web/status/1900655283380146267