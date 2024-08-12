"التحريض على جرائم الحرب": وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش

نشر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بيانا اليوم (الاثنين) على حسابه في منصة إكس هاجم فيه الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، وذلك عقب رفضهما تنفيذ صفقة المختطفين في غزة. بشكلها الحالي والانتقادات اللاذعة التي وجهوها لها.

وقال بوريل"بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو بن جفير إلى خفض إمدادات الوقود والمساعدات للمدنيين. ومثله، هناك تصريحات شريرة للوزير سموتريتش. وهذا تحريض على جرائم الحرب". وأضاف بوريل: "بسبب هذه الأمور، يجب أن تكون العقوبات على جدول أعمالنا في الاتحاد الأوروبي".

Olivier Fitoussi/Flash90

وأضاف: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الابتعاد بشكل لا لبس فيه من هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، والدخول في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

ولم يكن بوريل الوحيد الذي هاجم سموتريتش مؤخراً بشأن هذه القضية، بعد أن اتهمه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بـ "تعريض حياة المختطفين للخطر".

Oren Ben Hakoon/Flash90

ورد وزير المالية الإسرائيلية: "أتوقع من الولايات المتحدة أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية وموقف مواطني إسرائيل ومسؤوليها المنتخبين فيما يتعلق بالقرارات التي ستؤثر على أمن البلاد. وكما ترفض الولايات المتحدة الضغوط الدولية للتوصل إلى اتفاق استسلام مع القاعدة وبن لادن، فإن إسرائيل لن تخضع لأي ضغوط خارجية من شأنها الإضرار بأمن إسرائيل.