الولايات المتحدة تبدأ بناء رصيف مؤقت قبالة سواحل غزة لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية

أعلن بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة بدأت في إنشاء رصيف مؤقت قبالة سواحل قطاع غزة، الهدف منه هو تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى السكان هناك. ومن المخطط أن يبدأ تشغيل المنصة في أوائل الأسبوع الأول من مايو.

جاء هذا الإعلان عقب خطاب "حالة الأمة" الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث انتقد بشدة ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة وأكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق. وقد أكد بايدن في خطابه أن "أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا، معظمهم ليسوا من حماس"، موجهاً نقده إلى القيادة الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي، من جانبه، أعلن أنه سيؤمن المشروع ويساعد في الجوانب الإدارية المتعلقة ببناء الرصيف، والذي من المتوقع أن يقدم مساعدة كبيرة، بما في ذلك توفير نحو 2 مليون حصة غذائية يومياً.

على الرغم من التحديات، يستمر العمل في بناء الرصيف وفقاً للخطة الموضوعة، حتى بعد الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، حيث تعرضت دورية من عمال الإغاثة الدوليين وممثلي الأمم المتحدة لإطلاق قذائف هاون في شمال قطاع غزة أثناء تفقدهم للمنطقة.