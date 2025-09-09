إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

قد يعجبك أيضًا -

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم (الثلاثاء) أن دولته تمنع دخول الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى أراضيها. ويأتي ذلك كجزء من تسعة إجراءات ضد إسرائيل أعلن عنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس في ظل الحرب في غزة.

وفي هذا السياق، قال سانشيز: "تحدثت مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى. دائرة العنف في غزة اليوم غير مقبولة على الإطلاق. في مواجهة الهمجية، تتخذ إسبانيا إجراءات: توقف تدفق الأسلحة، وتمنح المزيد من المساعدات الإنسانية، وتضع خطة عمل في الاتحاد الأوروبي. السلام يعتمد على حل الدولتين".

نُذكّر بأن سانشيز أعلن أمس أن دولته ستزيد الضغط على إسرائيل من خلال فرض حظر أسلحة، حيث سيتم من بين أمور أخرى حظر السفن والطائرات التي تحمل أسلحة في طريقها إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي للبلاد.

كما أعلن سانشيز أن إسبانيا ستزيد المساعدات للسلطة الفلسطينية وللأونروا، وستفرض حظرًا على البضائع المنتجة في الضفة الغربية. وقال سانشيز: "نأمل أن تساعد هذه الإجراءات في الضغط على رئيس الحكومة نتنياهو وحكومته لتخفيف جزء من المعاناة التي يعاني منها السكان الفلسطينيون". كما ستحظر إسبانيا دخول كل من شارك بشكل مباشر فيما وصفه سانشيز "إبادة جماعية" إلى البلاد.

في وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية عن استدعاء سفيرتها في إسرائيل، آنا ماريا سالومون بيريث، للتشاور في مدريد. جاء الإعلان بعد ساعات من إعلان سانشيز عن فرض حظر أسلحة على إسرائيل.