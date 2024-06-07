نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو

أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، الليلة (بين الخميس والجمعة) عن تحديد موعد رسمي لخطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس في 24 يوليو. وأعرب نتنياهو عن حماسه للفرصة قائلاً: "متحمس للغاية لحصولي على امتياز تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونجرس وتقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأمريكي وللعالم أجمع حول حربنا العادلة".

تسلم نتنياهو الدعوة الرسمية قبل نحو أسبوع، بعد أن وقع عليها رؤساء الكونجرس الأربعة: جونسون، ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب الديموقراطي حكيم جيفريز. وعلق شومر قائلاً: "رغم خلافاتي العميقة مع نتنياهو، فإن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابلة للكسر وتتجاوز شخصًا واحدًا".

من المتوقع أن يسافر نتنياهو لأول مرة منذ 7 أكتوبر على متن طائرة رئيس الوزراء "كيناف تسيون"، التي أصبحت جاهزة للطيران بعد خضوعها للخدمة التشغيلية.

وجاء في الرسالة التي تم تسليمها إلى نتنياهو: "نحن ننضم إلى دولة إسرائيل في حربها، خاصة عندما تواصل حماس احتجاز مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، ويعرض قادتها الاستقرار الإقليمي للخطر". وأضافت الرسالة: "باسم قيادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، نود دعوتكم لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس".

وقبل نحو أسبوعين، أكد جونسون في مقابلة مع موقع "واينت" أنه سيتم دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس. جاءت تصريحاته خلال حفل إحياء الذكرى الـ76 لاستقلال دولة إسرائيل، الذي بادرت إليه السفارة الإسرائيلية في واشنطن في ظل الحرب على غزة.

ودافع شومر عن نفسه بعد الانتقادات التي تلقاها بسبب خطابه من الجمهوريين، قائلاً إنه ألقى خطابه "من منطلق الحب الحقيقي لإسرائيل". وزعم أن الجمهوريين يحولون مسألة دعم إسرائيل إلى قضية "الحزب الواحد"، مما يضر بها. ودعا شومر إلى استبدال نتنياهو، قائلاً إن رئيس الوزراء "ضل طريقه" وطلب من الإسرائيليين اختيار "قادة أفضل". كما أضاف أن رفض حل الدولتين سيكون "خطأً جسيماً" من جانب إسرائيل.

كانت آخر مرة تحدث فيها نتنياهو أمام الكونغرس في عام 2015، فيما يُعرف باسم "الخطاب المثير للجدل" مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقاطع هذا الخطاب العشرات من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك النائب آنذاك جو بايدن، الذي يشغل الآن منصب الرئيس.