"كرة ثلج تتدحرج بشأن العقوبات" || سفير إسرائيلي سابق: "لأول مره يهددنا الغرب بفرض عقوبات علينا ، هذا أمر خطير"

على خلفية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل، شدد السفير الإسرائيلي الأسبق لدى فرنسا آفي بازنر إلى أنه "لأول مره يهددنا الغرب بفرض عقوبات علينا ، وفكرة كرة ثلج بدأت تتدحرج بشأن العقوبات ، يعتبر أمر خطير" لمتابعة تصريحاته في الفيديو.

وقال بازنر خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إنه :"يوجد فرق بين الإدانات والعقوبات، نحن للأسف دخلنا اليوم للمرة الأولى في التاريخ الديبلوماسي لدولة إسرائيل بأزمة، مع جزء كبير من القارة الأوروبية القريبة منا تاريخيا وثقافيا ، والذين يقومون ضدنا من خلال العقوبات ، هذا الأمر يحدث لأول مرة وهو أمر خطير، هذه فقط البداية، اذا استمرت الحرب ، العقوبات ستزداد".

وبخصوص التلويح بأعادة النظر باتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي قال :"لا أعتقد أنها ستنجح بتمرير قرار، لأنه يوجد عدد كافي من الدول التي تعارض، ولكن مجرد فكرة أن كرة ثلج بدأت تتدحرج بشأن العقوبات، فهو أمر خطير، وديبلوماسيتنا يجب أن تبذل جهودا لمواجهة ذلك"

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