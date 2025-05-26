شاهدوا : ماكرون يتلقى صفعة من زوجته أمام الكاميرات

تم توثيق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) وهو يتلقى صفعة من زوجته بريجيت ماكرون، أثناء خروجهما من الطائرة في فيتنام. وأصدر مكتب ماكرون في وقت لاحق ردا قلل فيه من أهمية الحدث: "هذا شجار غير مؤذ بين الزوجين".

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وفي لقطات صورتها وكالة أسوشيتد برس في هانوي أمس، ظهر باب طائرة ماكرون وهو يفتح. تمتد ذراعي زوجته إلى اليسار، وتضع كلتا يديها على وجهه وتدفعه. ويبدو ماكرون في حالة حيرة، لكنه سرعان ما يستعيد وعيه ويلوح للحشد. تظل بريجيت بعيدة عن الأنظار، مخفية خلف جسم الطائرة. وبعد ذلك نزل الاثنان الدرج لحضور حفل استقبال رسمي، لكن السيدة الأولى لم تمسك بذراعه الممدودة.

وانتشر الفيديو بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وروجت له وسائل إعلام معارضة للرئيس. ونفى مكتب ماكرون في البداية صحة الفيديو، لكنه أكده لاحقا. ووصف مصدر مقرب من الرئيس الحادثة بأنها "شجار غير مؤذ بين الزوجين"، فيما وصفها مصدر آخر في الوفد المرافق بأنها "لحظة مزاح" بين الاثنين. واتهمت المصادر وسائل الإعلام الموالية لروسيا بالمبالغة وترويج تفسيرات سلبية للحادث.

فيتنام هي المحطة الأولى في جولة ماكرون التي تستمر أسبوعا في جنوب شرق آسيا، والتي سيزور خلالها أيضا إندونيسيا وسنغافورة.