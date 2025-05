شاهدوا : ماكرون يتلقى صفعة من زوجته أمام الكاميرات

تم توثيق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) وهو يتلقى صفعة من زوجته بريجيت ماكرون، أثناء خروجهما من الطائرة في فيتنام. وأصدر مكتب ماكرون في وقت لاحق ردا قلل فيه من أهمية الحدث: "هذا شجار غير مؤذ بين الزوجين".

