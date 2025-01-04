الرئيس الأمريكي يمنح وسام الحرية لـ 19 شخصية من بينها هيلاري كلينتون ودينزل واشنطن وليونيل ميسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسماء 19 شخصية منحها وسام الحرية الرئاسي لعام 2025، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، ومن بين المكرَّمين هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، وليونيل ميسي، الرياضي العالمي الأسطوري، والممثل الأميركي دينزل واشنطن، وستُقام مراسم التكريم، اليوم السبت في البيت الأبيض.

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وأشار بايدن إلى المساهمات الاستثنائية للمكرَّمين في المجتمع، مؤكداً أنهم "يجسدون قيم النزاهة والقيادة والخدمة للأمة والعالم". ومن بين المكرَّمين الآخرين جين جودال، ومايكل جيه فوكس، ودينزل واشنطن، والناشطة الراحلة فاني لو هامر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "هيلاري رودام كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة وأول امرأة يتم ترشيحها لمنصب الرئيس من قبل حزب سياسي رئيسي في الولايات المتحدة، يتم تكريمها على عقود من الخدمة العامة ومساهماتها التاريخية في السياسة الأميركية".

وليونيل ميسي، الذي يُعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، "تم تكريمه على جهوده الخيرية من خلال مؤسسة ليونيل ميسي التي تدعم رعاية الأطفال الصحية وتعليمهم في جميع أنحاء العالم. كما يعمل ميسي سفيراً للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسف".