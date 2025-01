الرئيس الأمريكي يمنح وسام الحرية لـ 19 شخصية من بينها هيلاري كلينتون ودينزل واشنطن وليونيل ميسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسماء 19 شخصية منحها وسام الحرية الرئاسي لعام 2025، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، ومن بين المكرَّمين هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، وليونيل ميسي، الرياضي العالمي الأسطوري، والممثل الأميركي دينزل واشنطن، وستُقام مراسم التكريم، اليوم السبت في البيت الأبيض.

