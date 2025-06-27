الولايات المتحدة تبحث مع باكستان "سلام دائم بين إسرائيل وايران"

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أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بحثا في اتصال هاتفي، الخميس، سبل دعم "سلام دائم بين إسرائيل وإيران".

وأفادت الوزارة في بيان بأن "الزعيمين أقرا بأهمية العمل معاً لدعم سلام دائم بين إسرائيل وإيران". وأضافت الوزارة أن "روبيو أكد أنه لا يمكن لإيران أن تطور أو تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

وأدانت باكستان القصف الإسرائيلي والأميركي على إيران،رغم تصريحها في وقت سابق من هذا الشهر إنها سترشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لدوره في إنهاء صراع بينها وبين الهند، استمر أربعة أيام، الشهر الماضي.

ويشار إلى أن قسم من السفارة الباكستانية في واشنطن يتولى رعاية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، حيث لا ترتبط طهران بعلاقات دبلوماسية مع واشنطن.