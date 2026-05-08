تفاصيل جديدة عن فيروس “هانتا” القاتل وسط مخاوف من انتشاره عالميًا

تواصل السلطات الصحية حول العالم التحقيق واتخاذ إجراءات لوقف انتشار فيروس "hanta" على سفينة الرحلات البحرية التي في طريقها إلى جزر الكناري. وأعلن منظمة الصحة العالمية خلال الليل (بين الخميس والجمعة) أن أكثر من مئة راكب ما زالوا على السفينة ويتم حالياً متابعة حالتهم. كما ورد أنه تم تصنيف التفشي على أنه "المستوى الثالث"، وهي أدنى درجة من درجات الطوارئ.

"مستوى الخطر على الصحة العامة يُعد منخفضًا – لكن من الممكن أن ينتشر الفيروس بدرجة معينة بين البشر، هذه ليست بداية لوباء على غرار الكورونا"، أشاروا في منظمة الصحة العالمية. في الوقت نفسه، أشار مسؤولون في عدة دول أنهم يراقبون حالة بعض المشاركين في رحلة الكروز الذين عادوا إلى دولهم الأصلية، من بينها الولايات المتحدة، بهدف رصد تطور إصابات محتملة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق إلى القضية وقال: "الأمر تحت السيطرة بشكل كبير، نحن نأمل ذلك. لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين الذين يحققون في الأمر - لذلك من المفترض أن يكون كل شيء على ما يرام".

البروفيسورة غاليا رهف، خبيرة في الأمراض المعدية، تطرقت للموضوع في مقابلة أمس مع قناتنا العبرية. وقالت: "هناك عدة سلالات من 'هانتا' التي تنتقل عادةً عن طريق القوارض، لكن السلالة التي تنتشر في السفينة يمكن أن تنتقل بين البشر - وهذا مقلق". وأضافت: "لكن لا يجب أن ننسى أن الناس يتواجدون بكثافة عالية في أماكن مثل سفينة الكروز والطائرات".

وأضافت: "حالياً، يبدو أن الفيروس بعيد عنا، لكن يجب أن نبقى في حالة تأهب – صحيح أن المدينة التي تفشى فيها الفيروس هي مدينة صغيرة ومنسية، لكنها منطقة سياحية معروفة يزورها العديد من الإسرائيليين".

أشارت البروفيسورة رهف إلى الزوجين الهولنديين اللذين توفيا نتيجة المرض - وهما أول المرضى في السفينة: "لقد أصيبا خلال جولة لمراقبة الطيور في منطقة يوجد فيها الكثير من القوارض، ومن الممكن أن يكون ذلك نتيجة للغبار في المكان. بعد تلك الجولة المذكورة، وصلا إلى السفينة".

"علينا أن نأخذ بالحسبان أن التعرض على الصعيد العالمي كبير لأن في السفينة السياحية كان هناك أشخاص من 23 دولة مختلفة حول العالم. هناك حاجة لتحقيق وبائي جدي من أجل إيقاف الانتشار في الوقت المناسب - لأنه في نهاية المطاف، يمكن اليوم الوصول إلى أي مكان عن طريق السفن والطائرات"، لخصت، "ولكن لا يبدو أن الحديث يدور عن سيناريو انتشار خطير بين الناس مثل الإنفلونزا أو الكورونا - ولكن نسبة الوفيات أعلى".

