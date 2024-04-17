البحوث الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الأضحى

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أنّ أول أيام عيد الأضحى 2024، سيكون الأحد الموافق 16 يونيو/حزيران 2024 فلكيًا، على أنّ تكون وقفة عرفات السبت الموافق 15 يونيو/حزيران المقبل، خاصة أنّ الحسابات أشارت إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو/حزيران 2024.

لكن بحسب المعهد القومي للبحوث سيكون الرأي النهائي للسعودية في تحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بنسك الحج.

وأوضح المعهد عن رؤية واستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445، أنّ الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وبالنسبة لمحافظات جمهورية مصر العربية، سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 12 و20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية، فسيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح ما بين دقيقة و18 دقيقة.

وفي نفس السياق، توقع عبد الحفيظ باني، مهندس باحث فلكي، أن يكون عيد الأضحى بالمغرب يوم الاثنين 17 يونيو/حزيران.

وقال باني إن “29 شوال سيوافق يوم الأربعاء 8 مايو/آيار، وفي مساء ذلك اليوم، شخصيا لا يمكنني الجزم برؤية الهلال أو عدم رؤيته”، حسب موقع هسبريس.

وأكد عضو المشروع الإسلامي لرصد الأهلة أن “سبب ذلك يعود إلى كون الهلال سيكون متواجدا في الأفق لكن رؤيته صعبة، وبالتالي سيكون فاتح ذي القعدة هو الخميس 9 أو الجمعة 10 ماي/آيار”.