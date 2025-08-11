رئيس وزراء أستراليا: "سنعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة"

قد يعجبك أيضًا -

صرّح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم (الاثنين) بأنه من المتوقع أن تعترف بلاده بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وفي الوقت نفسه، صرّح وزير خارجية نيوزيلندا بأن حكومته "ستدرس بعناية موقفها" بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.

في الواقع، قال رئيس الوزراء الأسترالي: "اعترافنا بدولة فلسطينية سيكون مشروطًا بالتزامات السلطة الفلسطينية بنزع سلاح غزة وإجراء انتخابات. لن يكون لحماس مستقبل في هذه الدولة". وقال وزير الخارجية الأسترالي: "أبلغتُ وزير الخارجية الأمريكي روبيو بالقرار مسبقًا".

كما تتذكرون، تُضاف هذه التصريحات إلى سلسلة تصريحات صدرت الشهر الماضي عن دول أوروبية وكندا، دعت فيها إلى الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط معينة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. على سبيل المثال، دعا وزير خارجية ألمانيا إلى الاعتراف "الفوري" بدولة فلسطينية، وينضم إلى التصريحات الهامة التي أدلى بها قادة فرنسا وبريطانيا ومالطا وكندا.

قبل نحو أسبوعين، عُقد مؤتمر في مقر الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، دعت فيه عشر دول إضافية إلى اتخاذ إجراءات للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل. ومن بين الدول التي أعربت عن استعدادها للتحرك أستراليا، ونيوزيلندا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والبرتغال، وسان مارينو، ودول أخرى، سبق أن أعلن بعضها اعترافًا مماثلًا في الماضي، بما في ذلك إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت التقارير أن القيادة في رام الله تدرس إعلان نفسها، السلطة الفلسطينية، دولةً، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل. ومن المتوقع أن تُتخذ هذه الخطوة من جانب واحد، لكنها ستبقى مجرد إعلان.

كما تخطط السلطة لنشر إعلان دستوري قريباً، يحدد حدودها وأسس الدولة الفلسطينية وسيتم تحديد موعد للانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من الإعلان، لا يزال الأمر خطوة سياسية رمزية وغير عملية، بعد مرور نحو 32 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو.